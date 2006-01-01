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الضابطة الجمركية تضبط دخان مهرب وغير قانوني في محافظة جنين ونابلس والخليل

الإثنين 26 أغسطس 2019 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضابطة الجمركية تضبط دخان مهرب وغير قانوني في محافظة جنين ونابلس والخليل


رام الله / سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة جنين ونابلس والخليل، تمكن اليوم الإثنين، من ضبط دخان مهرب وغير قانوني، (140 كروز دخان أجنبي وعربي، 212 كغم معسل وحلل وتمباك، و54 كرتونة فلاتر، و267 كغم أكياس تعبئة دخان، وأخرى مواد لتصنيع الدخان). 

وأوضح البيان، أن هذه المضبوطات جاءت بعد جهد استخباري ومتابعة ميدانية وتم ضبطها كونها مهربة وغير قانونية وممنوع تداولها في السوق، ونظراً إلى الاضرار الصحية التي تلحقها بالانسان حيث يتم خلطها بطرق غير مطابقة للمواصفات والشروط الصحية ويتم خلطها مع اطعمة وصبغات ونكهات كيميائية مسرطنة، وأيضاً  تستنزف خزينة الدولة والمال العامة وتضعف الاقتصاد الوطني الفلسطيني
بالاضافة انه يتم تغليفها بأسماء ماركات عالمية.

وأضاف البيان، أن عملية الضبط جاءت في محافظة جنين بناءً على توفر معلومات خاصة بالمديرية، مفادها وجود الكمية داخل أحد المنازل في إحدى بلدات المحافظة يتم داخله تصنيع الدخان بطريقة غير قانونية، حيث تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة، وبناءً عليه تحركت قوة من الجهاز يرافقها دعم ومساندة جهازي الشرطة والأمن الوطني إلى المكان، حيث تم ضبط الكمية والتحفظ عليها، أما في محافظتي نابلس والخليل فقد تمت عملية الضبط بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بوجود الكميات داخل أحد المحلات التجارية بالمحافظة، حيث تمكن الجهاز في المحافظتين من ضبط الكمية والتحفظ عليها. واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

ويناشد جهاز الضابطة الجمركية الاخوة المواطنين بضرورة عدم ترويج الدخان المهرب وغير القانوني لاثاره الصحية والاقتصادية المدمرة، ويهيب بالاخوة المواطنين بضرورة التبليغ عن مروجي الدخان المهرب وغير القانوني على الرقم المجاني للجهاز 132 او عبر الصفحة الرسمية للجهاز.

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