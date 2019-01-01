  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يحقق مع الشيخ صبري لدعوته النساء الى عدم اللجوء الشرطة الاسرائيلية

الإثنين 26 أغسطس 2019 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحقق مع الشيخ صبري لدعوته النساء الى عدم اللجوء الشرطة الاسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الإثنين، عن رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، بعد التحقيق معه في المسكوبية بالقدس المحتلة، وذلك بسبب ما دعوته النساء الفلسطينيات في خطبته الجمعة الماضية، بعدم اللجوء إلى شرطة الاحتلال في حل المشاكل الأسرية.

وقال الشيخ عكرمة صبري، بعد التحقيق معه في تصريحات لصحافيين عقب اخلاء سبيله "أرى أن الموضوع لا يستحق هذه الضجة، لأن الأمر هو أمر أسري، نحن نعالج قضايانا بما أعطانا الله سبحانه وتعالى من مميزات الإصلاح وأنا رجل مصلح، ولدينا لجان إصلاح من أجل الحفاظ على الأسرة وحماية الأولاد من التشرد".

واضاف "هذه الضجة التي افتعلت لا مبرر لها، وأن التحقيق أصلا لا داعي له، هذا أمر داخلي أسري ونحن حريصون على الحفاظ على أُسرنا وعدم تشريد وضياع الأطفال، لأن أي خلل بين الزوجين يؤثر على الأطفال، نحن يهمنا الحفاظ على الناشئة وعلى الأطفال، ولا يجوز أن نسمح بتفسخ العائلة وتشرد الأسر".

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشيخ صبري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، وسلمته أمر استدعاء للمثول في مركز المسكوبية بالقدس الغربية حيث جرى التحقيق معه حول ما ورد في خطبته من دعوة ونصيحة للنساء الفلسطينيات بعدم اللجوء للشرطة الاسرائيلية في حل الاشكالات الاسرية التي تقع وذلك حفاظا على الترابط الاسري.

الأكثر قراءة اليوم

حماس : لسنا مسؤولين عن اطلاق الصواريخ على سديروت

الشاباك ينفي : التحقيقات المتعلقة بعملية "دوليف" ما زالت مستمرة

الحرب التي ستكون... د. سفيان ابو زايدة

إسرائيل تقرر خفض تزويد الوقود لمحطة كهرباء غزة إلى النصف

جنين: وفاة سيدة طعنًا على يد شقيق زوجها

وفاة طالبة في احدى مدراس قطاع غزة

وزراء إسرائيليون : الحرب بغزة خيارنا الأخير رغم تكرار إطلاق الصواريخ

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف عن رسالة تهديد بعثتها اسرائيل لحركة حماس عبر مصر وهذا مفادها..

تقارير عن زيارة وفد من حماس للعاصمة المصرية القاهرة لبحث العديد من الملفات المهمة!

قرارات مجلس الوزراء.. السبت عطلة رسمية والمصادقة على شراء مفاصل صناعية بقرابة 2 مليون دولار

على خلفية التوتر.. جيش الاحتلال يعزز نشر القبة الحديدية في كافة انحاء فلسطين المحتلة

وزير اسرائيلي: هجماتنا غيض من فيض وردنا سيكون حاسمًا وأكثر قوة إن لم يتوقف إطلاق الصواريخ من غزة