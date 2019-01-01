  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

موسكو: الهجمات الاسرائيلية ستؤدي الى حرب شاملة

الإثنين 26 أغسطس 2019 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو: الهجمات الاسرائيلية ستؤدي الى حرب شاملة


موسكو /سما/

حذرت روسيا من خطورة الهجمات التي تشنها إسرائيل في دول المنطقة، معتبرة أن تصعيد التوتر عقب مثل هذه العمليات قد يؤدي إلى اندلاع نزاع عسكري واسع لا يمكن التنبؤ بتبعاته.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، إن "التصعيد الجديد للتوتر في المنطقة" عقب العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذتها إسرائيل منذ 24 أغسطس الحالي في سوريا ولبنان "يثير قلقا بالغا لدى موسكو".

وأضافت الوزارة: "أشار الجانب الروسي مرارا إلى خطورة مثل هذه التصرفات في الأجواء الإقليمية المتوترة لأقصى درجة، وحذرت من إمكانية أن تؤدي إلى نزاع عسكري واسع لا يمكن التنبؤ بتبعاته".

وجددت روسيا دعوتها "كل الأطراف إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس والالتزام الصارم بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة".

الأكثر قراءة اليوم

حماس : لسنا مسؤولين عن اطلاق الصواريخ على سديروت

الشاباك ينفي : التحقيقات المتعلقة بعملية "دوليف" ما زالت مستمرة

الحرب التي ستكون... د. سفيان ابو زايدة

إسرائيل تقرر خفض تزويد الوقود لمحطة كهرباء غزة إلى النصف

جنين: وفاة سيدة طعنًا على يد شقيق زوجها

وفاة طالبة في احدى مدراس قطاع غزة

وزراء إسرائيليون : الحرب بغزة خيارنا الأخير رغم تكرار إطلاق الصواريخ

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف عن رسالة تهديد بعثتها اسرائيل لحركة حماس عبر مصر وهذا مفادها..

تقارير عن زيارة وفد من حماس للعاصمة المصرية القاهرة لبحث العديد من الملفات المهمة!

قرارات مجلس الوزراء.. السبت عطلة رسمية والمصادقة على شراء مفاصل صناعية بقرابة 2 مليون دولار

على خلفية التوتر.. جيش الاحتلال يعزز نشر القبة الحديدية في كافة انحاء فلسطين المحتلة

وزير اسرائيلي: هجماتنا غيض من فيض وردنا سيكون حاسمًا وأكثر قوة إن لم يتوقف إطلاق الصواريخ من غزة