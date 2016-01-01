كاتس يوعز لوزارته ببلورة خطوات لوقف نشاطات تركيا بالقدس

القدس المحتلة / سما /

أوعز وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، إلى وزارته بصياغة وبلورة تدابير وخطوات بهدف وقف نشاطات تركيا في القدس المحتلة.

ووصف كاتس في تغريدة له عبر تويتر تلك النشاطات بأنها "تحريضية" و "تآمرية".

ولم يكشف كاتس مزيداً من التفاصيل عن تلك الخطوات أو النشاطات التي تحدث عنها.

ويأتي ذلك في وقت قالت فيه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح الاثنين، إن إسرائيل وجهت رسالة للاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن نشاطات حماس "الإرهابية" من أراضيها ضد إسرائيل.

كما ذكرت الصحيفة أن إسرائيل تقود اتصالات مباشرة بهذا الشأن مع تركيا في أول تقارب منذ التصعيد الأخير في الخطاب بينهما بعد المصالحة عام 2016.

ووفقًا للصحيفة، فإن تركيا سمحت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحليق في أجوائها خلال رحلته إلى أوكرانيا. ورفض نتنياهو التعقيب على تلك الخطوة.