  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

وزير الخارجية البحريني يعتبر الاعتداءات الاسرائيلية دفاعا عن النفس

الإثنين 26 أغسطس 2019 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية البحريني يعتبر الاعتداءات الاسرائيلية دفاعا عن النفس


المنامة /سما/

ألمح وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الإثنين، إلى اعتبار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والعراق كـ"دفاع عن النفس".

وفي هذا الإطار، اتهم وزير الخارجية البحريني إيران والقوى الموالية لها، بشن حرب على عدد من البلدان في المنطقة.

واعتبر أن ضرب التنظيمات الموالية لإيران وتدميرها هو "نوع من صنوف الدفاع عن النفس".

وكتب بن أحمد آل خليفة في تغريدة على تويتر، اليوم، أن "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني (حزب الله) وحشدها الشعبي (قوات الحشد الشعبي) في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم، فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم. إنه دفاع عن النفس".

وتابع وزير خارجية البحرين أن "المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو اعتداء".

جاءت  تصريحات وزير الخارجية  البحريني في أعقاب هجمات شنتها على إسرائيل على العراق ولبنان.

الأكثر قراءة اليوم

حماس : لسنا مسؤولين عن اطلاق الصواريخ على سديروت

الشاباك ينفي : التحقيقات المتعلقة بعملية "دوليف" ما زالت مستمرة

الحرب التي ستكون... د. سفيان ابو زايدة

إسرائيل تقرر خفض تزويد الوقود لمحطة كهرباء غزة إلى النصف

جنين: وفاة سيدة طعنًا على يد شقيق زوجها

وفاة طالبة في احدى مدراس قطاع غزة

وزراء إسرائيليون : الحرب بغزة خيارنا الأخير رغم تكرار إطلاق الصواريخ

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف عن رسالة تهديد بعثتها اسرائيل لحركة حماس عبر مصر وهذا مفادها..

تقارير عن زيارة وفد من حماس للعاصمة المصرية القاهرة لبحث العديد من الملفات المهمة!

قرارات مجلس الوزراء.. السبت عطلة رسمية والمصادقة على شراء مفاصل صناعية بقرابة 2 مليون دولار

على خلفية التوتر.. جيش الاحتلال يعزز نشر القبة الحديدية في كافة انحاء فلسطين المحتلة

وزير اسرائيلي: هجماتنا غيض من فيض وردنا سيكون حاسمًا وأكثر قوة إن لم يتوقف إطلاق الصواريخ من غزة