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اللواء بركات يستقبل السفير الصيني لدى فلسطين

الإثنين 26 أغسطس 2019 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء بركات يستقبل السفير الصيني لدى فلسطين


رام الله / سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن اللواء إياد بركات قائد جهاز الضابطة الجمركية، استقبل ظهر اليوم الإثنين في مكتبه برام الله سفير جمهورية الصين الشعبية في دولة فلسطين السيد "قواه وي"، بحضور عدد من مدراء الادارات المركزية بالجهاز.  

وأوضح البيان، أن اللواء بركات رحب بهذه الزيارة التي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز العلاقات المشتركة وتبادل الخبرات، من أجل إعداد وتوقيع اتفاقيات لأغراض تنظيم ألعمل بما يتناسب مع إحتياجات الجهاز وتطوير كادره. 

وأضاف البيان، أن بركات أوضح للسفير "قواه وي" آلية عمل جهاز الضابطة الجمركية التي تتركز بالحفاظ على الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي وتحصيل الإيرادات لرفد خزينة الدولة ومراحل تأسيس وتتطور الجهاز والإمكانيات واللوجستيات المتاحه للقيام بالأعمال المنوطه به.

وأكد البيان، أن السفير الصيني شكر اللواء بركات على حسن الإستقبال وثمن جهود جهاز الضابطة الجمركية، وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدولتين.

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