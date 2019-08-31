قرارات مجلس الوزراء.. السبت عطلة رسمية والمصادقة على شراء مفاصل صناعية بقرابة 2 مليون دولار

رام الله / سما /

اقر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الاسبوعية اليوم الاثنين، فتح المنافسة بين البنوك لتحصيل الإيرادات من مديريات وزارة النقل والمواصلات، وصادق على نظام المسالخ في مناطق الهيئات المحلية لضمان سلامة اللحوم، كما وصادق على شراء مفاصل صناعية بقرابة 2 مليون دولار لتغطية احتياجات المرضى في المستشفيات الفلسطينية.

وفيما يلي ابرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته اليوم:

- اعتبار يوم السبت القادم الموافق 31/8/2019 عطلة رسمية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

- المصادقة على توصيات لجنة البنية التحتية باستكمال أعمال مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات.

- تشكيل لجنة وزارية بشأن عطاء منظومة الدفع الإلكتروني اللازمة لتطوير الخدمات الذكية والإلكترونية.

- المصادقة على شراء مفاصل صناعية بقرابة 2 مليون دولار لتغطية احتياجات المرضى في المستشفيات الفلسطينية.

-المصادقة على نظام المسالخ في مناطق الهيئات المحلية لضمان سلامة اللحوم.

- المصادقة على النظام المالي المعدل لدعم القدس.

- فتح المنافسة بين البنوك لتحصيل الإيرادات من مديريات وزارة النقل والمواصلات.