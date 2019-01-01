مجدلاني يضع المبعوث السويسري لعملية السلام في صورة آخر التطورات

رام الله / سما /

بحث الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، مع المبعوث السويسري لعملية السلام رونالد شتينغر، آخر التطورات السياسية، في ظل التصعيد الاسرائيلي المدعوم من ادارة ترمب.

ووضع مجدلاني المبعوث السويسري خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، بصورة الأوضاع والحصار المالي على الحكومة عقب قرصنة الاحتلال لعائدات الضرائب، وانسداد أفق العملية السياسية، مشيرا إلى أن ادارة ترمب تضع كل ثقلها وتسخر كافة اشكال الدعم السياسي والعسكري لضمان نجاح نتنياهو في الانتخابات .

وأكد مجدلاني ضرورة تحرك المجتمع الدولي للحفاظ على القاعدة القانونية متمثلة بقرارات الشرعية الدولية، وعدم ترك إدارة ترمب تعبث بساحة الشرق الأوسط عبر حديثها المتكرر عن "صفقة القرن"، الأمر الذي يتطلب دعوة جادة لمؤتمر دولي للسلام على قاعدة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وانقاذ حل الدولتين.

من جانبه، أكد شتينغر دعم حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن بلاده حريصة على الدعم السياسي للشعب الفلسطيني، وكذلك على أمن واستقرار المنطقة .