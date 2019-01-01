على خلفية التوتر.. جيش الاحتلال يعزز نشر القبة الحديدية في كافة انحاء فلسطين المحتلة

غزة / سما /

ذكر مصادر اعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي عزز نشر الفبة الحديدية في جميع انحاء فلسطين المحتلة من الشمال الى الجنوب وذلك على خلفية التوتر الامني.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يعزز نشر القبة الحديدية في جميع أنحاء البلاد من الشمال إلى الجنوب، مع التنبيه على سلاح الجو في كافة القواعد بالبقاء على أهبة الاستعداد.

فيما اوردت صحيفة معاريف العبرية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستدعي زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس لحضور إحاطة أمنية حول الأحداث الأخيرة، بحضور رئيس مجلس الأمن القومي والسكرتير العسكري.

وفي وقت سابق سابق من اليوم، أكدت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، انتهاء اجتماع المجلس الوزارء المصغر الإسرائيلي.

وأفادت القناة 13 العبرية، ان اجتماع الكابينت انتهي، بعد انعقاد حوالي 4 ساعات، مشيرة الى انه لم يكشف عن تفاصيل.

وكانت مصادر اعلام عبرية، قد ذكرت أن المجلس الوزاري المُصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" سيعقد اجتماعا طارئا اليوم الاثنين لمناقشة التصعيد على جبهتي الشمال والجنوب.

ووفق المراسل السياسي للقناة 13 العبرية باراك رافيد: "يعقد اجتماع للكابينت صباح اليوم لمناقشة التصعيد في الشمال والجنوب".

في سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "‏‎متابعة للتقارير عن إطلاق صفارات الإنذار في منطقة ‎غلاف غزة ، تم رصد إطلاق ثلاثة قذائف صاروخية من قطاع ‎غزة باتجاه ‎"المستوطنات" حيث اعترضت منظومة‎ القبة الحديدية اثنين منها".