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الخليل: القبض على مطلوب خطير وضبط كميات من الوقود المهرب

الإثنين 26 أغسطس 2019 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: القبض على مطلوب خطير وضبط كميات من الوقود المهرب


الخليل / سما /

 اعتقل جهاز الامن الوقائي في محافظة الخليل احد كبار المطلوبين في قضايا جنائية منها تجارة وترويج المخدرات، وشكلت قضيته حالة رأي عام في محافظة الخليل كونه من كبار مروجي المخدرات في المحافظة ، وقد تم تحويله لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب النظام والقانون .

ونجح الجهاز بالتنسيق مع هيئة البترول في المحافظة بضبط كمية من السولار المغشوش والمهرب ، وقد قدرت كمية المادة المضبوطة بـ (٥٠٠٠) لتر حيث تم التحفظ على الكمية واستدعاء جهة الاختصاص لأخذ الإجراءات القانونية حسب أصول النظام والقانون .

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