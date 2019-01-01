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الرئيس اللبناني: الهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة بمثابة إعلان حرب

الإثنين 26 أغسطس 2019 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس اللبناني: الهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة بمثابة إعلان حرب


بيروت /سما/

 قال الرئيس الرئيس اللبناني ميشال عون إن الاعتداءين على الضاحية الجنوبية ومنطقة قوسايا، هما "بمثابة إعلان حرب" يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا.

وأضاف عون أمام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أن الإعتداءين يخالفان القرار 1701، وما يسري على لبنان في مندرجاته يجب أن ينطبق على إسرائيل.

وشدد عون على أن ما حصل هو "بمثابة اعلان حرب" يتيح للبنان اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا، وأضاف: "نحن شعب يسعى إلى السلام وليس إلى الحرب، ولا نقبل أن يهددنا أحد بأي طريقة".

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