مركز بحوث الطاقة في جامعة النجاح يفوز بجائزة ENERGY GLOBE الوطنية

نابلس / سما /

فاز مشروع محطة الطاقة الشمسية الضوئية في مستشفى النجاح الجامعي، والذي نفذّه مركز بحوث الطاقة في جامعة النجاح الوطنية، بجائزة ENERGY GLOBE الوطنية لدولة فلسطين 2019، ليكون أحد المشاريع المؤهلة للمرحلة النهائية في الجائزة العالمية.

وتُعتبر جائزة Energy Globe إحدى الجوائز البيئية المرموقة في جميع أنحاء العالم التي تُقيّم مشاريع إقليمية ووطنية وعالمية متعلقة بحفظ الموارد الطبيعية مثل الطاقة، أو تستخدم مصادر متجددة أو خالية من الانبعاثات، بحيث يتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من أعضاء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي والمجلس الأوروبي للطاقة المتجددة.

وتشارك في الجائزة أكثر من 187 دولة وأكثر من 2000 مشروع سنويًا، وتقام مراسم توزيع الجوائز في جميع أنحاء العالم.

يُذكر أن مركز بحوث الطاقة أنجز مجموعة من المشاريع التطبيقية والبحثية والاستشارية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة في فلسطين خلال السنوات الماضية، كما أن المركز يقوم بتنفيذ مشاريع إنارة للمناطق المهمشة (ج) منذ عام 2007، وقام بإنارة أكثر من عشرين موقعا (خِرب) على مدار السنوات الماضية.

كما نفذ المركز مشاريع إنارة للعديد من المدارس في الضفة الغربية من خلال أنظمة خلايا شمسية موصولة مع الشبكة.