القبض على خادمة سرقت 14 منزلا في ضواحي القدس

القدس المحتلة / سما /

ألقت الشرطة أول أمس القبض على امرأة تعمل خادمة يشتبه بها بسرقة أموال ومصاغ ذهبي من 14 منزل في منطقة كفر عقب بضواحي القدس المحتلة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه بناءً على شكوى مواطن حول قيام مجهول بسرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي من منزله الكائن بمنطقة كفر عقب باشرت الشرطة بالبحث و التحري و تمكنت من حصر الاشتباه بمواطنة تعمل خادمة في المنازل.

واضافت، أن الشرطة قامت باحضار المشتبه بها و بإخذ افادتها ذكرت انها ارتكبت جرائم سرقة لاربعة عشر منزلا معظمها في منطقة كفر عقب وبلدات أخرى في ضواحي القدس، وحسب إفادتها انها كانت تعمل خادمة في المنازل وتقوم بنسخ مفتاح المنزل ومعرفة أوقات غياب سكانه والدخول إلى المنزل وسرقة جزء من الموجودات حتى لا يتم اكتشاف السرقة و تعود في وقت آخر للمنزل وتقوم بسرقة ما تبقى من أموال ومصاغ ذهبي ، واضافت في إفادتها انها بدأت بارتكاب جرائم السرقة قبل عدة سنوات وانها قامت بالتصرف بالمسروقات .

وأكدت، العلاقات العامة و الاعلام بالشرطة انه تم إحالت المشتبه بها الى جهات الاختصاص تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقها اصولاً.