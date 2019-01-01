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بعد انعقاده لـ 4 ساعات.. انتهاء اجتماع الكابينت الإسرائيلي دون تفاصيل!

الإثنين 26 أغسطس 2019 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد انعقاده لـ 4 ساعات.. انتهاء اجتماع الكابينت الإسرائيلي دون تفاصيل!


القدس المحتلة / سما /

كدت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، انتهاء اجتماع المجلس الوزارء المصغر الإسرائيلي.

وأفادت القناة 13 العبرية، ان  اجتماع الكابينت انتهي، بعد انعقاد حوالي 4 ساعات، مشيرة الى انه لم يكشف عن تفاصيل. 

وكانت  مصادر اعلام عبرية، قد ذكرت أن المجلس الوزاري المُصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" سيعقد اجتماعا طارئا اليوم الاثنين لمناقشة التصعيد على جبهتي الشمال والجنوب.

ووفق المراسل السياسي للقناة 13 العبرية باراك رافيد: "يعقد اجتماع للكابينت صباح اليوم لمناقشة التصعيد في الشمال والجنوب".

في سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "‏‎متابعة للتقارير عن إطلاق صفارات الإنذار في منطقة ‎غلاف غزة ، تم رصد إطلاق ثلاثة قذائف صاروخية من قطاع ‎غزة باتجاه ‎"المستوطنات" حيث اعترضت منظومة‎ القبة الحديدية اثنين منها".

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