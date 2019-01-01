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بعد اتهامها.. التنمية الاجتماعية برام الله توضح حقيقة حجبها بعض الأسر في غزة

الإثنين 26 أغسطس 2019 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد اتهامها.. التنمية الاجتماعية برام الله توضح حقيقة حجبها بعض الأسر في غزة


رام الله / سما /

نفت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله اليوم الإثنين، ما يتم تداوله بشأن حجب بعض الأسر في قطاع غزة، واصفةً ما يتم تداوله بـ "المغالطات".

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن عمليات الحجب تتم في الضفة وغزة على حد سواء في حال عدم ثبوت الاستحقاق بناء على تحديث البيانات أو بسبب وجود ملف ضريبي للأسرة أو بسبب وجود مخصص مالي آخر تتلقاه من وزارة المالية.

وأشار وكيل الوزارة داود الديك، إلى زيادة مجموع المبالغ المخصصة للأسر الفقيرة في قطاع غزة إلى 94 مليون شيقل، أي بزيادة 5 مليون شيقل لهذه الدفعة التي من المقرر صرفها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الديك أن 23 ألف أسرة في قطاع غزة ارتفعت مخصصاتها، في حين انخفضت مخصصات حوالي 9 آلاف أسرة نتيجة تحديث البيانات.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة قد قالت في وقت سابق، إن الوزارة في رام الله قامت بحجب العشرات من المنتفعين من برنامج المساعدات النقدية "شيكات الشؤون" في غزة.

وأفادت الوزارة أن هذه الحالات تم حجبها من قبل الوزارة برام الله بشكل مباشر، فيما تم تخفيض المبالغ المالية لحالات أخرى.

وأشارت إلى أن الكشوفات التي تشتمل على أسماء المنتفعين لم ترسل إلى مديريات التنمية الاجتماعية بغزة، وتم تحويلها إلى البنوك مباشرة، التي قامت بدورها بإرسال الرسائل للمنتفعين لاستلام مخصصاتهم المالية.

وأكدت الوزارة بغزة أن لا علاقة لها في عملية الحجب التي تمت، ولا يتوفر لديها أي معلومة على التغيرات التي تمت على الأسماء بسبب عدم توفر كشوفات للمستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة، وإغلاق البرنامج الوطني على غزة منذ ما يقارب 3 شهور من قبل الحكومة في رام الله.

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