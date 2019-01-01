وزير اسرائيلي: هجماتنا غيض من فيض وردنا سيكون حاسمًا وأكثر قوة إن لم يتوقف إطلاق الصواريخ من غزة

القدس المحتلة / سما /

قال يوفال شتاينتس "وزير الطاقة والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي"، اليوم الإثنين، إن الهجمات التي تشنها "إسرائيل" على أكثر من جبهة "هي غيض من فيض"، وأنها ستتوسع طالما هناك حاجة لذلك.

ولفت في مقابلة مع موقع "يديعوت أحرونوت"، إلى أن السياسة الإسرائيلية في الرد على الهجوم لم تتغير.

وعن تطورات الأوضاع في غزة، قال "إن إطلاق الصواريخ لم يكن من حماس، لكن ردنا كان حاسمًا وسيكون أكثر قوة إن لم يتوقف إطلاق الصواريخ"، مؤكدًا أن "إسرائيل" مستعدة للقيام بعمل عسكري واسع النطاق إذا لزم الأمر.

وبشأن المنحة القطرية ودخولها غزة رغم استمرار إطلاق الصواريخ، أوضح شتاينتس أنه لا يوجد فائدة من خلق أزمة إنسانية من شأنها أن تؤدي إلى تعميق الصدع".

وأضاف "كان هناك أراء متضاربة حول الهجمات الأخيرة على الجبهتين الشمالية والجنوبية، فنهم من قال إن "إسرائيل" تريد أن تشتري الهدوء قبل الانتخابات، وآخرون قالوا إنه لم يتم التصرف بحزم في غزة للحفاظ على الهدوء قبل الانتخابات، أو أن التصرف في سوريا يخدم نتنياهو انتخابيًا، لكن نحن نتصرف بحزم على جميع الجبهات"، متهماً المعارضة بمحاولة ادخال القضايا السياسية الشخصية بالقضايا الأمنية.

وتابع "نفذنا عملية مهمة في سوريا، وأحبطنا هجومًا خطيرًا، وما يراه الجمهور هو غيض من فيض".

وعن إمكانية حدوث تصعيد على كلا الجبهتين الشمالية والجنوبية، رأى أن الوضع متوتر، بسبب الضغوط التي تعاني منها إيران سواء في سوريا، أو نتيجة العقوبات الأمريكية، لذلك من الممكن أن يرد حزب الله.

وأكد أنهم يأخذون تهديدات حزب الله على محمل الجد، خاصةً وأن أمينه العام حسن نصر الله يعمل وفق تعليماتها.