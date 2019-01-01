محافظ نابلس يشكل لجنة لحل مشكلة تفجيرات الكسارات في بزاريا

نابلس / سما /

ترأس محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان امس الأحد، اجتماعًا لمناقشة موضوع مخاطر تفجيرات الكسارات القريبة من قرية بزاريا.

وشارك في الاجتماع مدير تربية نابلس أحمد صوالحة، ورئيس مجلس قروي بزاريا وائل حسين، وأعضاء المجلس، ورئيسة جمعية بزاريا التعاونية للمنفعة المتبادلة نوال القاضي، والمستشارة القانونية للمحافظ لينا عبد الهادي، ومدير المجالس والهيئات المحلية في المحافظة غسان دغلس، والمتضررين من الكسارات.

وأشار اللواء رمضان إلى ضرورة إيجاد حل يرضي الطرفين، وضرورة وقوف كل شخص عند مسؤولياته، مؤكدًا أن المحافظة مستعدة لعمل الاجراءات اللازمة، لأن حق المواطن في الحماية من أي خطر هو واجب مؤسسات هذا الوطن.

وقرر المحافظ رمضان تشكيل لجنة تتكون من محافظة نابلس والجهات المختصة لبحث آلية حل الموضوع، والخروج بنتائج تساعد في أخذ القرار المناسب.

وقام اللواء رمضان بجولة في قرية بزاريا، زار خلالها المجلس القروي واطلع على سير العمل فيه، وكذلك جمعية بزاريا التعاونية والتي أسسها ثلة من النساء الرياديات.