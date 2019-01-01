عشراوي: آن الأوان لإنزال العقوبات على إسرائيل ومواجهة مشروعها الاستيطاني

رام الله / سما /

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن التصاعد الاستيطاني الجنوني، الذي يواصل التهام أراضي دولة فلسطين يعكس العقلية الاستعمارية الانتهازية لمقاول الحرب بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة.

واستنكرت عشراوي في بيان لها، اليوم الاثنين، موافقة رئيس وزراء دولة الاحتلال على بناء حي استيطاني يضم 300 وحدة بمستوطنة "دوليف" برام الله ، وتسليم اخطارات ببناء 120 وحدة استيطانية على اراضي ديراستيا بمنطقة واد قانا غرب سلفيت والشروع بهدم مطعم ومنزل بمنطقة المخرور في بيت جالا .

وقالت: يثبت نتنياهو الفاسد أن المعركة الانتخابية التي يخوضها متسلحا بنهجه الشعبوي المتطرف لا حدود لها وانه من أجل الوصول لمبتغاه يخوض حروبا ويشعل المنطقة برمتها، فها هو الآن وفي سياق سباق الانتخابات يقدم القرابين للمستوطنين المتطرفين لكسب أصواتهم ويواصل سرقة أرضنا ومواردنا واستباحتها ".

وأشارت الى أن هذا السلوك الاستعماري تصاعدي وممنهج منذ قيام دولة الاحتلال ويستند بالأساس إلى سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري وسرقة الأرض والموارد والممتلكات وتحدي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وذلك بدعم أمريكي مطلق سياسيا وقانونيا وماليا.

وأكدت عشراوي أنه آن الأوان لإنزال العقوبات على إسرائيل ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكها المتعمد للقرارات والقوانين الدولية وللمبادئ والقيم الإنسانية.