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الشعبية: حملة الاعتقالات لكوادرنا لن تحبط عزائمنا

الإثنين 26 أغسطس 2019 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: حملة الاعتقالات لكوادرنا لن تحبط عزائمنا


رام الله / سما /

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، إن قيام جيش الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة ضد كوادرها خاصة في رام الله، لن تحبط عزائمهم أو تؤثر على حضورهم الميداني المقاوم.

وأضافت الجبهة في بيان لها "إن الاحتلال لطالما مارس بكل الأشكال الإجرامية حرباً شرسة ممنهجة ضد الجبهة الشعبية وقياداتها وكادراتها سواء بالاغتيال أو الاعتقال أو الإبعاد ولكنه لم يستطع أن يطفئ جذوة المقاومة، أو الاستسلام لهذا الواقع، أو المساومة على الثوابت والمبادئ الجبهاوية".

وتابعت "تعاهد الجبهة جماهير شعبنا بأن تبقى بوصلتها واضحة باتجاه التمسك بالثوابت وبخيار المقاومة حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس".

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