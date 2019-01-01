أبو جيش يطالب منظمة المهارات العالمية دعم قطاع التعليم والتدريب المهني

رام الله / سما /

طالب وزير العمل نصري أبو جيش، منظمة المهارات العالمية والدول الأعضاء فيها وعددها 85 دولة، بتوفير الدعم ومساعدة فلسطين على تطوير مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، ونقل الخبرات المتوفرة لديها بهذا الصدد.

وأكد أبو جيش في كلمته، أمام القمة الوزارية للمهارات العالمية 2019 المنعقدة في كازان الروسية، اليوم الإثنين، على هامش فعاليات مسابقة المهارات العالمية 2019 الخامسة والأربعين، أن السبب الرئيسي للتحديات التي تواجه الشباب الفلسطيني، وفي مقدمتها البطالة المرتفعة، الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على الموارد الطبيعية والحدود والأرض وعناصر الإنتاج وممارسته للحصار المالي، ما يعيق التنمية الاقتصادية، ويحد من إمكانية خلق فرص عمل كافية ويفاقم الفقر.

واستعرض خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية وسعيها للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، وتركيزها على القطاعات الاقتصادية الحيوية من خلال العناقيد التخصصية وبناء المناطق الصناعية، مشيرا إلى قناعة الحكومة بأهمية التعليم والتدريب المهني والتقني كأداة فاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة بناء منظومة موحدة تمتاز بالمرونة والكفاءة تكون قادرة على رفد سوق العمل بالأيدي العاملة التي يحتاجها.

وعلى هامش المؤتمر، ناقش أبو جيش مع وزير العمل الروسي، ووزيرة العمل في جمهورية تتارستان، آليات تطوير العلاقات الثنائية من خلال اللجنة الوزارية المشتركة الروسية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بقطاع العمل من خلال توفير الدعم الروسي الفني لمنظومة التفتيش في فلسطين، والاستفادة من الخبرات الروسية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتخصيص منح لعدد من الأطباء الفلسطينيين للتخصص في الأمراض المرتبطة بالمهن، وفي مجال تطوير التدريب المهني وإعداد المعايير المهنية وتدريب المدربين، إضافة إلى الاستفادة من الخبرة الروسية في مسابقة المهارات العالمية والإعداد لها في السنوات القادمة.

كما بحث مع وزير التكوين المهني المغربي والوفد المرافق له، سبل التعاون والاستفادة من التجربة المغربية المتقدمة في هذا المجال، وأبدى الأخير استعداده لتقديم الدعم الفني والخبرات المغربية لفلسطين ووضع خطة تنفيذية لذلك.

كما التقى أبو جيش، وزير التربية والتعليم الماليزي الذي أبدى استعداد بلاده لدعم التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، واتفقا على ضرورة التواصل وعقد اجتماعات فنية لتحديد الاحتياجات اللازمة.

وأشار إلى أن مجموعة من المدربين العاملين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل ستتوجه إلى ماليزيا خلال الأيام المقبلة لتلقي تدريبات متخصصة في مجال الكهرباء والطاقة الشمسية.

وحضر اللقاءات: سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيط نوفل، والسفير غير المقيم خالد ميعاري، ومدير عام التدريب المهني في وزارة العمل نضال عايش.