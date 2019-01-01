  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التنمية الاجتماعية" تستقبل الحالات المحجوبة من مخصصات البرنامج الوطني

الإثنين 26 أغسطس 2019 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التنمية الاجتماعية" تستقبل الحالات المحجوبة من مخصصات البرنامج الوطني


رام الله / سما /

استقبلت وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم الإثنين،  العشرات من الحالات التي تم حجبها من مخصصات البرنامج الوطني من قبل رام الله.

بدورها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة أن هذه الحالات تم حجبها من قبل الوزارة برام الله مباشرة وحالات أخرى تم تخفيض مبالغها المالية، مبينة ان الكشوفات التي تشتمل على أسماء المنتفعين لم ترسل إلى مديريات التنمية الاجتماعية بغزة، وحولت إلى البنوك مباشرة، والتي قامت من جانبها بإرسال الرسائل للمنتفعين لاستلام مخصصاتهم المالية.

بدورها، أكدت الوزارة في غزة أنه لا دخل لها في عملية الحجب التي تمت ولا يتوفر لديها أي معلومة بالتغيرات التي تمت على الأسماء بسبب عدم توفر كشوفات للمستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة وإغلاق البرنامج الوطني على غزة منذ ما يقارب 3 شهور من قبل الحكومة في رام الله.

#التنمية الاجتماعية

الأكثر قراءة اليوم

رابط فحص شيكات الشؤون الإجتماعية و موعد صرفها

وزارة الاتصالات تصدر تنويه هام للمستفيدين من المساعدات القطرية "100" دولار بغزة

هآرتس تنشر تفاصيل جديدة عن عملية "دوليف": منفذوها ماهرون ومبدعون

نصر الله للاسرائيليين: الاحتلال لم يعد آمنا بعد اليوم وسنسقط الطائرات الإسرائيلية

اطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وصفارات الانذار تدوي

جيش الاحتلال يكشف عن تفاصيل عملية فيلق القدس التي أحبطت

الحرب التي ستكون... د. سفيان ابو زايدة

الأخبار الرئيسية

الشاباك ينفي : التحقيقات المتعلقة بعملية "دوليف" ما زالت مستمرة

ترامب: خطة السلام في الشرق الأوسط ستعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية

وزراء إسرائيليون : الحرب بغزة خيارنا الأخير رغم تكرار إطلاق الصواريخ

حماس : لسنا مسؤولين عن اطلاق الصواريخ على سديروت

إسرائيل تقرر خفض تزويد الوقود لمحطة كهرباء غزة إلى النصف