"التنمية الاجتماعية" تستقبل الحالات المحجوبة من مخصصات البرنامج الوطني

رام الله / سما /

استقبلت وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم الإثنين، العشرات من الحالات التي تم حجبها من مخصصات البرنامج الوطني من قبل رام الله.

بدورها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة أن هذه الحالات تم حجبها من قبل الوزارة برام الله مباشرة وحالات أخرى تم تخفيض مبالغها المالية، مبينة ان الكشوفات التي تشتمل على أسماء المنتفعين لم ترسل إلى مديريات التنمية الاجتماعية بغزة، وحولت إلى البنوك مباشرة، والتي قامت من جانبها بإرسال الرسائل للمنتفعين لاستلام مخصصاتهم المالية.

بدورها، أكدت الوزارة في غزة أنه لا دخل لها في عملية الحجب التي تمت ولا يتوفر لديها أي معلومة بالتغيرات التي تمت على الأسماء بسبب عدم توفر كشوفات للمستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة وإغلاق البرنامج الوطني على غزة منذ ما يقارب 3 شهور من قبل الحكومة في رام الله.