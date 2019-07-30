جنين: وفاة سيدة طعنًا على يد شقيق زوجها

رام الله / سما /

توفيت مواطنة (55 عامًا) من قرية أبو ضعيف شرق جنين صباح اليوم الإثنين، متأثرة بجروح أصيبت بها جراء طعنها على يد شقيق زوجها قبل أسابيع عدة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن المواطنة المذكورة تعرضت للإصابة بعدة طعنات في جسدها بتاريخ 30/7/2019 على يد شقيق زوجها نقلت على أثرها للمشفى العربي التخصصي في نابلس لصعوبة وضعها الصحي في حينه، إلا أنها فارقت الحياة صباح اليوم.

وأكد أن الشرطة والنيابة العامة شرعتا بالتحقيق في ملابسات الحادث، كما تم القبض على الفاعل ومتابعة الإجراءات القانونية بحقه.