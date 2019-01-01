اتحاد المستشفيات يبحث تنظيم العلاقة مع وزارة الصحة

رام الله / سما /

عقد مجلس ادارة إتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة اجتماعه الثاني لدورته الجديدة في المستشفى الاستشاري في رام الله.

وأكد د.نظام نجيب رئيس الاتحاد خلال الاجتماع ان من اهم البنود والتي يجري العمل على تنظيمها حاليا هي العلاقة مع وزارة الصحة وخاصة فيما يتعلق بآلية وشروط الترخيص للمستشفيات والمراكز الطبية والعلاقة مع دائرة شراء الخدمة، وهو ما يتماشى مع رؤية الاتحاد للارتقاء بالخدمات الطبية.

وأوضح د.نجيب ان الاجتماع الدوري للاتحاد سيعقد في المستشفيات المنضوية تحت الاتحاد للاطلاع على أوضاعها والتحديات التي تواجهها.