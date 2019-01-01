مجدلاني: شطب اسم فلسطين محاولة لتجميل صورة الاحتلال

رام الله / سما /

قال الأمين العام العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني ، إن إقدام وزارة الخارجية الأميركية على شطب فلسطين من قائمة دول المنطقة محاولة لنفي صفة الاحتلال عن أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأكيدا أميركيا على الشراكة مع الاحتلال.

وتابع مجدلاني الإدارة الأمريكية، تقوم بكافة المحاولات لشطب القضية الفلسطينية، وهذا يتم بالتماهي مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة تجميل صورته من خلال تغيير وتزييف الوقائع بما يخدم تحقيق ذلك الهدف.

وأضاف مجدلاني الخارجية الأميركية وعبر تقاريرها الدولية تريد تجميل صورة الاحتلال، لكن العالم أجمع يدرك بشاعة هذا الاحتلال وجرائمه وإرهاب الدولة المنظم ضد شعبنا.

وأشار د. مجدلاني مازالت الإدارة الأمريكية تقدم الهدايا لنتياهو في ظل الانتخابات القادمة ، وتقوم بكل ما يلزم من أجل ضمان فوز اليمين المتطرف في دولة الاحتلال .

وقال أن هذه الخطوة تعبر عن العداء للحرية والديمقراطية التي تتغنى بها ادارة ترامب ، لكنها لن تؤثر على الأمر الواقع ، فالعالم أجمع يرى بشاعة الاحتلال وعنصريته ،وأن هناك قرارات أممية تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.