اتحاد السلة يقر روزنامته الموحدة

رام الله / سما /

اقر الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة اطلاق موسمه الجديد 2020 بروزنامة متكاملة موحدة في جميع محافظات الوطن، مؤكدا على تطبيق القوانين والانظمة المرعية للاتحاد في جميع اركان اللعبة حتى تسير كافة البطولات والدوريات والانشطة بطرق سلسة وسليمة يكتب لها النجاح في النهاية.

جاء ذلك على هامش اجتماع الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة وهيئته العامة في مقر اللجنة الاولمبية بالبيرة يوم الجمعة لمناقشة الموسم الماضي ، وفتح المجال امام الجميع لمناقشة الموسم الجديد 2020 والخروج بقرارات باجماع الاندية والاتحاد لتطوير اللعبة . وقدم رئيس الاتحاد ابراهيم حبش شرحا وافيا عن حصاد الموسم الماضي 2019 ،معددا البطولات التي اجريت فيه وعدد الحكام الذين شاركوا في التحكيم كحكام ساحة وطاولة عاملين ومستجدين حيث وصل عددهم الى 37 حكما وحكمة من بينهم 26 حكما مستجدا شاركوا بدورات تحكيمية جديدة، و10 مراقبين مؤهلين من الاتحاد و10 اعضاء في لجنة الاحصاء الجديدة التي استحدثها الاتحاد الذين خاضوا دورات تدريبية محلية وخارجية.

وتم الحديث عن عديد المباريات في الكاس والتي وصلت الى 30 مباراة والتي فاز بلقبها ارثوذكسي بيت لحم، وكذلك بطولة السيدات والدرجة التصنيفية و2003 و2001 للشباب والاناث ، وجميع الدورات التي اقامها الاتحاد خلال الموسم المنصرم.

وتحدث حبش عن الدورات الخارجية التي شارك فيها الاتحاد.

ومن ثم فتح النقاش مطولا لروزنامة الاتحاد التي وزعت على المجتمعين من اجل دراستها .

وشكر حبش شركة جوال راعي الدوري وتحدث عن موسم جديد في جميع اموره ومن بينها الرعاية حيث اكد انه سيصار الى اجتماع بين الاتحاد وجوال قريبا لمناقشة الرعاية للاتحاد والخروج بتوافق معه بامور سيتم الاعلان عنها بعد الاتفاق مع جوال في هذا الامر .

وبعد نقاشات مطولة اجمع الحضور على السير وفق القانون والنظام في امور واركان اللعبة لنجاح بطولاتها وانشطتها ومن ثم اعلن الاتحاد عن روزنامته للموسم المقبل حيث اكد بداية على وجود اجتماع للاتحاد مع هيئته العامة في محافظات الجنوب" غزة " كما حصل في اجتماع الضفة، وكذلك اجتماع للاتحاد مع اندية الشمال بنابلس واجتماع اخر مع اندية القدس للوقوف على همومها، واعلن رئيس الاتحاد عن توحيد مواعيد الموسم الجديد في عموم الوطن.

وتم تسمية مركز خدمات البريج ممثلا لفلسطين في البطولة العربية بالمغرب بعد انسحاب قلنديا من المشاركة حيث كان مرشحا الى جانب البريج للمشاركة العربية.

وتم الاعلان عن موعد بداية البطولات حيث ينطلق الموسم الجديد بمباراة السوبر التي تجمع بطل الدوري وبطل الكاس " مركز قلنديا وارثوذكسي بيت لحم " في الثامن عشر من شهر تشرين اول المقبل على ملعب محايد من مباراة واحدة والفائز يتوج باللقب.

فيما ينطلق الدوري في العشرين من نفس الشهر "20-10-2019 " بطريقة الذهاب والاياب والفاينل 4 وهبوط فريقين وصعود اخرين من الاولى بمشاركة 10 اندية. وينطلق دوري الدرجة الاولى والسيدات وبطولة الكاس " بطريقة المغلوب من مرة واحدة" في نهاية شهر تشرين ثاني " شهر 11- 2019 " ، اما بطولات الفئات العمرية فستنطلق في نهاية شهر كانون ثاني 2020 " شهر 1-2020 " .

وكشف الاتحاد عن ان اخر موعد لتسجيل اللاعبين واللاعبات وهو نهاية شهر ايلول " 9 - 2019" ، ولن يكون هناك لاعب اجنبي بالدوريات