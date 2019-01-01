تنفيذ فعالية "يوم الطفل الفلسطيني للغوص" بالتعاون ما بين نادي القدس ومركز الاخطبوط

القدس المحتلة / سما /

شارك اكثر من 250 طفلا من القدس والضفة الغربية في فعالية " يوم الطفل الفلسطيني للغوص" والتي نظمها مركز الاخطبوط للغوص بالتعاون مع نادي القدس وبإدارة مباشرة من مدرب الغوص لطفي فراح وذلك في بركة مدينة الامل الشبابية الرياضية في اريحا.

وقد اشتملت الفعالية التي لاقت اقبالا كبيرا على استقبال الأطفال واعدادهم لاستخدام أدوات الغوص وشرح الإشارات المبدئية وتمكينهم من الغوص في البركة والتقاط الصور التذكارية.

وأشاد أولياء أمور الأطفال بالفعالية والقائمين عليها حيث اتاحت الفرصة للأطفال لممارسة هذه الهواية الشيقة بعيدا عن مخاطر الغوص بالبحر، وهيأتهم لمتابعة التدرب للمستقبل.

وأشار المدرب لطفي فراح الى ان هذه الفعالية تتيح الفرصة للأطفال لكسر حاجز الخوف من الغوص وتمنحهم الثقة بالنفس والإرادة للدخول في هذا المجال وتطوير قدراتهم مستقبلا. وأضاف انه تم الاعداد جيدا لهذه الفعالية حيث تم اعداد قاعدة بيانات مفصلة حول المشاركين وتوزيعهم على عدد من المدربين المؤهلين بعد اعدادهم نفسيا للتنفيذ تحت الماء.

وبدوره أشاد مسؤول الأنشطة الرياضية في نادي القدس خميس ادكيدك بدور فريق الغوص في النادي وبمدرب الغوص لطفي فراح في تطوير ونشر هذه الرياضة الممتعة بين الشباب والأطفال في فلسطين واعداد المدربين المؤهلين على اعلى المستويات في هذا المجال.

وقدم نعمان ادكيدك رئيس نادي القدس شكره وتقديره للمشاركين ولطاقم العمل المميز من فريق نادي القدس للغوص والغواصين المقدسيين وبمدرب مدربي الغوص لطفي فراح على جهودهم لانجاح هذه الفعالية المميزة في أجواء صعبة وشديدة الحرارة.

وشارك بتنفيذ الفعالية طاقم من المدربين المميزين وأصحاب الخبرات والذين كانوا على قدر من المسؤولية وعملوا كفريق متعاون لانجاح الفعالية والمتطوعين والاشبال، وكل من خميس ادكيدك، نضال ابو ارميله، ابراهيم الخطاري، ابراهيم النابلسي، أشرف فراح، امجد ادكيدك، نضال فراح، عباس شحادة، آدم شحادة، خالد بدر، رائد ابو ارميلة، ظافر ابو ارميلة، زهيرفراح، عمار ادكيدك، موسى جابر، ابراهيم صب لبن، فراس ابو الهوى، ابراهيم ابو دلو، احمد قاروط، معتز جولاني، شريف فراح، خميس فراح، حاتم فراح، سمير فراح، أحمد خميس ادكيدك، ناصر أشرف فراح، يوسف أشرف فراح ، محمد لطفي فراح، عبدالحفيظ نضال فراح ، يوسف ابراهيم نابلسي، محمد ادكيدك، والأخ المصور أمجد مرار ، و الأخوة إدارة و طاقم مدينة الأمل الشبابية الرياضية.