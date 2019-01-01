  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

افتتاح ناد رياضي شامل في راس شحادة بمخيم شعفاط

الإثنين 26 أغسطس 2019 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح ناد رياضي شامل في راس شحادة بمخيم شعفاط


القدس المحتلة / سما /

افتتح الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى رئيس الهيئة الاسلامية العليا والشيخ عبد الله علقم الامين العام لعشائر القدس وفلسطين والقيادي في حركة "فتح"حمدي ذياب والعديد من المسؤولين نادي رياضي شامل ومتعدد الاعراض في منطقة راس شحادة بمخيم شعفاط يعود لرجل الاعمال احمد محمد علي .

والقى الشيخ صبري كلمة بعد قص شريط الافتتاح حث فيها على افتتاح مثل هذه الاندية والمراكز الرياضية التي تعمل على تحصين ابنائنا من الضياع في ضوء نشر المؤسسة الاسرائيلية لكل انواع الفساد في مجتمعنا .

من جانبه القى الشيخ علقم كلمة هنا فيها بافتتاح هذا النادي المميز بتعدد الالعاب الرياضية التي يتضمنها مشيرا الى ان المجتمع المقدسي عامة وابناء منطقة مخيم شعغاط على وجه الخصوص بحاجة ماسة الى مثل هذه المراكز التي تعمل على تنمية مواهبهم وبث الروح المعنوية في نفوسهم .

كما القى القيادي ذياب كلمة شدد فيها على ضرورة الاهتمام بجيل الشباب الذي نراهن عليه في بناء دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مباركا افتتاح هذا النادي المميز بتعدد مجالاته وباصحابه الذين يستثمرون في القدس لتعزيز صمود اهلها .

وحضر الحفل صلاح ابو ارميلة من اتحاد الشباب وكمال الشويكي مدير بيت الشرق ومحمود الشيخ علي رئيس اللجنة الشعبية في مخيم شعفاط.

#نادي رياضي #مخيم شعفاط

الأكثر قراءة اليوم

رابط فحص شيكات الشؤون الإجتماعية و موعد صرفها

وزارة الاتصالات تصدر تنويه هام للمستفيدين من المساعدات القطرية "100" دولار بغزة

هآرتس تنشر تفاصيل جديدة عن عملية "دوليف": منفذوها ماهرون ومبدعون

نصر الله للاسرائيليين: الاحتلال لم يعد آمنا بعد اليوم وسنسقط الطائرات الإسرائيلية

اطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وصفارات الانذار تدوي

جيش الاحتلال يكشف عن تفاصيل عملية فيلق القدس التي أحبطت

غانتس يعد بتعيين وزير فلسطيني في حكومته

الأخبار الرئيسية

الشاباك ينفي : التحقيقات المتعلقة بعملية "دوليف" ما زالت مستمرة

ترامب: خطة السلام في الشرق الأوسط ستعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية

وزراء إسرائيليون : الحرب بغزة خيارنا الأخير رغم تكرار إطلاق الصواريخ

حماس : لسنا مسؤولين عن اطلاق الصواريخ على سديروت

إسرائيل تقرر خفض تزويد الوقود لمحطة كهرباء غزة إلى النصف