افتتاح ناد رياضي شامل في راس شحادة بمخيم شعفاط

القدس المحتلة / سما /

افتتح الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى رئيس الهيئة الاسلامية العليا والشيخ عبد الله علقم الامين العام لعشائر القدس وفلسطين والقيادي في حركة "فتح"حمدي ذياب والعديد من المسؤولين نادي رياضي شامل ومتعدد الاعراض في منطقة راس شحادة بمخيم شعفاط يعود لرجل الاعمال احمد محمد علي .

والقى الشيخ صبري كلمة بعد قص شريط الافتتاح حث فيها على افتتاح مثل هذه الاندية والمراكز الرياضية التي تعمل على تحصين ابنائنا من الضياع في ضوء نشر المؤسسة الاسرائيلية لكل انواع الفساد في مجتمعنا .

من جانبه القى الشيخ علقم كلمة هنا فيها بافتتاح هذا النادي المميز بتعدد الالعاب الرياضية التي يتضمنها مشيرا الى ان المجتمع المقدسي عامة وابناء منطقة مخيم شعغاط على وجه الخصوص بحاجة ماسة الى مثل هذه المراكز التي تعمل على تنمية مواهبهم وبث الروح المعنوية في نفوسهم .

كما القى القيادي ذياب كلمة شدد فيها على ضرورة الاهتمام بجيل الشباب الذي نراهن عليه في بناء دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مباركا افتتاح هذا النادي المميز بتعدد مجالاته وباصحابه الذين يستثمرون في القدس لتعزيز صمود اهلها .

وحضر الحفل صلاح ابو ارميلة من اتحاد الشباب وكمال الشويكي مدير بيت الشرق ومحمود الشيخ علي رئيس اللجنة الشعبية في مخيم شعفاط.