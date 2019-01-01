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الوطني يبحث شطب فلسطين من قائمة الدول في الموقع الالكتروني

الإثنين 26 أغسطس 2019 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT


عمان / سما /

يعقد المجلس الوطني اجتماعه الأسبوعي اليوم في العاصمة الأردنية عمان برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون .

وقال أمين سر المجلس الوطني محمد صبيح في حديث إذاعي صباح اليوم الاثنين، ان الإجتماع سيبحث الخطوة الخطيرة التي أقدمت عليها الادارة الأمريكية ممثلة بوزارة الخارجية بشطب اسم فلسطين من قائمة دول المنطقة وازالة صفة الاحتلال، اضافة الى بحث كافة النشاطات على

جدول أعمال المجلس سواء الوفود والرسائل والبيانات.

وأكد صبيح على أهمية التحرك في كافة الاتجاهات وتوجيه رسائل الى رؤساء البرلمانات دون استثناء، وضرورة التحرك مع كافة الفصائل والاتحادات الشعبية اضافة الى الجاليات في مختلف أنحاء العالم، اضافة الى ضرورة دعوة مجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لعقد اجتماعات لإدارج خطورة هذه الخطوة على استقرار السلام في الشرق الأوسط.

وشدد صبيح على ان هذه الخطوة الأمريكية خطيرة للغاية وتتناقض مع القوانين والقرارات الدولية وتتواطأ بشكل تام مع حكومة الاحتلال التي تسعى الى تهويد  الضفة الغربية، اضافة الى دعوته الى مزيدا من الدماء والفوضى في المنطقة.

#المجلس الوطني

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