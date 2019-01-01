إسرائيل تطلب من الاتحاد الأوروبي لجم نشاطات حماس بتركيا

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأثنين، أن إسرائيل طلبت من الاتحاد الأوروبي لجم نشاطات حركة حماس بتركيا.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن الخارجية الإسرائيلية، أبلغت خارجية الاتحاد الأوروبي، أن إسرائيل تعتبر نشاطات حماس بتركيا خطيرة.

وبحسب الصحيفة العبرية، زعمت مصادر بالخارجية الإسرائيلية، أن الرئيس التركي اوردغان، يتجاهل ما تقوم بها حماس من نشاطات في بلاده.

ووفقا للصحيفة العبرية، توجهت الخارجية الإسرائيلية بهذا الطلب، في أعقاب تقارير استخباراتية إسرائيلية، تدعي أن حماس تخطط للعمليات الأمنية بالضفة، من داخل تركيا.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن إسرائيل قلقة من نشاطات حماس بتركيا، وتعتبرها مصدر لزعزعة الاستقرار والعلاقات بين البلدين.