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بعد زواجهما بدقائق .. مقتل عروسين في حادث مروع

الإثنين 26 أغسطس 2019 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد زواجهما بدقائق .. مقتل عروسين في حادث مروع


وكالات / سما /

في حادث مأساوي يثير الحزن، لقي زوجان شابان من ولاية تكساس الأميركية حتفهما إثر حادثة سير مروعة، وقعت بعد دقائق قليلة من زواجهما، وفق ما ذكر موقع “سي إن إن”.

وقال المصدر إن هارلي مورغان (19 عاما) وزوجته ريانون بودرو (20 عاما) لفظا أنفاسهما الأخيرة في بلدة أورانج، القريبة من مدينة بومونت في ولاية تكساس.

وذكرت إدارة شرطة أورانج، في بيان، أن العروسين لقيا حتفهما بعد خروجهما من موقف سيارات تابع للمحكمة، التي عقدا فيها قرانهما، حيث اصطدمت سياراتهما بشكل مروع بشاحنة صغيرة.

وتابعت: “المؤسف أن والدة العريس وأخته كانتا خلف هارلي وريانون، وشهدتا الحادث المؤلم عن قرب”.

وقالت أم الضحية، كينيا “شاهدت ابني يموت أمام عيني.. لا تزال آثار دمائه في يدي، لأنني كنت أبذل قصارى جهدي لإخراجه من السيارة”.

وأضافت “سيظل هذا المشهد راسخا في أذهاني طوال حياتي.. لن أنسىاه أبدا”.

ويقوم حاليا قسم الأبحاث التابع لإدارة شرطة أورانج بالتحقيق في الحادث، الذي خلف كذلك إصابة سائق الشاحنة.

 
#زواج #عروسين #حادث مروع

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