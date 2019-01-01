ترامب: خطة السلام في الشرق الأوسط ستعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

كشف الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه سيفصح عن صفقة القرن وخاصة الشق السياسي منها خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

وقال ترامب بأن خطة السلام في الشرق الأوسط ربما تعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أيلول/سبتمبر القادم.

وعلى هامش لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال ترامب للصحفيين، إن الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين ممكن، كما أعرب عن اعتقاده بأن "الفلسطينيين سيرغبون في عودة التمويل الأمريكي وإبرام اتفاق سلام".

وتطرق إلى الأزمة الإيرانية، وقال إنه لم يتفاجأ من زيارة وزير الخارجي الإيرانية محمد جواد ظريف أمس لفرنسا، وقال إن الرئيس الفرنسي إيمانوي ماكرون أبلغه بها مسبقًا، إلا أنه رفض الإجابة بصورة واضحة عما إذا كا جرى عقد لقاءات بين ظريف ومسؤولين أمريكيين على هامش الزيارة.