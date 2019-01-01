فوائد التين المجفف غير متوقعة

وكالات / سما /

فوائد التين المجفف مذهلة بالفعل، وهذا العنصر الغذائي متوفر على مدار العام، لذلك لا حجة لديك من عدم تناوله والتمتع بفوائده الصحية.

نطلعكم في الآتي على فوائد التين المجفف وفق ما أوردته صحيفة "ديل ميل البريطانية":

فوائد التين المجفف لتأمين الشعور بالشبع

يحتوي التين المجفف على الألياف الغذائية، لذا، فهو يعتبر عنصراً غذائياً رائعاً لتأمين الشعور بالشبع لفترة أطول. يمكن اعتماده كوجبة خفيفة (سناك).

فوائد التين المجفف في مكافحة الأمراض السرطانية

هل تعلمين أن التين المجفف يحارب مرض السرطان؟

التين المجفف غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرّة المسببة للسرطان ونشوء الخلايا السرطانية في الجسم، لا سيما سرطان الثدي.

فوائد التين المجفف للجهاز الهضمي

يساعد التين المجفف على تحسين عملية الهضم ويدعم القولون للتخلص من السموم. ويشكل علاجاً للإمساك، نظراً لاحتوائه على الألياف الغذائية.

فوائد التين المجفف للبشرة

تناولي التين المجفف لتنعمي ببشرة رائعة

يحتوي التين المجفف على الفيتامينات "بي 1" B1 ، و"بي2" B2 ، و"أ" A التي تحافظ على جمال ونضارة البشرة.

فوائد التين المجفف للشعر

إنَّ التين المجفف يُكسب الشعر قوة ونضارة، فهو يحمي من مشكلة الجفاف التي تؤدي الى تكوّن القشرة والتقصف. ونظراً لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات، فهو يعمل أيضاً على تغذية بصيلات الشعر وفروة الرأس.