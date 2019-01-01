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دي ليخت: لم أكن أتوقع أن أجلس على مقاعد البدلاء

الإثنين 26 أغسطس 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دي ليخت: لم أكن أتوقع أن أجلس على مقاعد البدلاء


وكالات / سما /

أكد المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت المنضم حديثاً لنادي يوفنتوس الإيطالي من أياكس أمستردام في صفقة تاريخية، أنه لم يتوقع أن يجلس على مقاعد البدلاء في المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الإيطالي أمام بارما.

وفاز نادي يوفنتوس أمس السبت ضد نادي بارما بنتيجة 1-0، في المباراة الافتتاحية من بطولة الدوري الدرجة الأولى الإيطالي “الكالتشيو”، على ملعب إينيو تارديني معقل الفريق الخاسر، في اللقاء الذي شهد جلوس ماتياس دي ليخت على مقاعد البدلاء.

وتحدث دي ليخت في تصريحات نقلتها شبكة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية قائلاً: “لم أكن أتوقع أن أجلس على مقاعد البدلاء خلال مواجهة بارما، وكنت أفضل اللعب بكل تأكيد في هذا اللقاء، ولكن لم تتح لي الفرصة لفهم أي شيء أثناء التدريب، إذا كنت سأشارك أم لا، ولكنني احترمت قرار المدرب”.

وأضاف: “يجب أن أكون واقعياً أيضاً، ما زالت في مرحلة الاندماج هنا في إيطاليا، وبونوتشي وكيليني اللذان لعبا أمام بارما يعتبران من أفضل المدافعين في العالم، وسيتعين علي بكل تأكيد السعي للحصول على مكاناً في تشكيلة الفريق هذا الموسم”.

وحول المدة التي قضاها في تورينو حتى الأن: “لقد استمتعت بالأسابيع الخمسة الأولى هنا في تورينو. إنه أمر صعب للغاية من الناحية المادية، لكنني لاحظت أنني أصبحت أقوى دفاعياً، لا يتوقع مني الأمور أن تختلف كثيرا عن تلك التي اعتدت عليها في أياكس، وبالنسبة للغة أنا أعرف الكثير من المصطلحات في كرة القدم، لكنني أرغب في تحسين لغتي الإيطالية إلى حد كبير. فلدي دورة لمدة خمسة أيام في الأسبوع، للذلك أود أن أقول أن الأمور تسير على ما يرام”.

#ماتياس دي ليخت #يوفنتوس

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