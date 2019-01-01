أوبلاك : جواو فيليكس سيكون واحداً من أفضل لاعبي العالم

وكالات / سما /

أكد يان أوبلاك حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بأن زميله الشاب البرتغالي جواو فيليكس سيكون قريباً واحداً من أفضل لاعبي العالم.

وتعاقد فريق أتلتيكو مدريد مع المهاجم الشاب المميز جواو فيليكس صاحب 19 عاماً، خلال الميركاتو الصيفي، قادماً من فريق بنفيكا البرتغالي بمبلغ 126 مليون يورو -قيمة الشرط الجزائي في عقده- ليكون بديلاً للفرنسي أنطوان جريزمان.

ومنذ انضمامه للأتلتي، وهو يقدم مستويات طيبة للغاية، ويؤكد للجميع بأنه سيكون واحداً من أفضل لاعبي العالم.

فاز أتلتيكو مدريد مساء أمس بصعوبة على ليجانيس بهدفٍ نظيف، ضمن فعاليات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإسباني، وصنع هذا الهدف اللاعب الشاب جواو فيليكس لزميله فيتولو، ليتصدر بذلك الأتلتي جدول ترتيب الليجا.

وتحدث أوبلاك حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “أعلم بأن جواو فيليكس يمتلك موهبة رائعة، ومستقبلاً مبهراً، فالنادي قام بمجهودات كبيرة من أجل التعاقد معه، والجميع يعلم بأن أتلتيكو مدريد قام بالتعاقد مع لاعب بمواصفات عالية، سيكون واحداً من أفضل لاعبي العالم بكل تأكيد”.

وتابع “حتى وقتنا الحالي، جواو فيليكس يلعب بشكلٍ رائع، وآمل أن يواصل على هذا المستوى”.