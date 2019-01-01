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أجويرو أفضل هدافي الدوري الإنجليزي في عام 2019

الإثنين 26 أغسطس 2019 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجويرو أفضل هدافي الدوري الإنجليزي في عام 2019


وكالات / سما /

بات المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، أكثر لاعب يسجل أهدافاً في بطولة الدوري الإنجليزي خلال العام الحالي 2019.

وقاد سيرجيو أجويرو فريقه مانشستر سيتي للفوز على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدفٍ واحد، وذلك بفضل تسجيله هدفين في المباراة.

ووصل سيرجيو أجويرو إلى الهدف رقم 16 في بطولة “البريميرليج” خلال عام 2019، ولا يوجد لاعب سجل أكثر منه في البطولة خلال هذه الفترة.

وسجل أجويرو أربعة أهدف في الموسم الحالي، وإثنى عشر هدفاً في الموسم المنقضي خلال العام الجاري.

وجائت أهداف أجويرو الأربعة في المباريات الثلاث التي خاضها مانشستر سيتي حتى الآن.

ويمتلك أجويرو رقماً مرعباً بتسجيله خمسة أهداف على الأقل ضد 20 فريقاً في البريميرليج، وكان بورنموث الفريق رقم 20 بثنائية اليوم.

#سيرجيو أجويرو #الدوري الإنجليزي

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