باريس سان جيرمان يعود للانتصارات برباعية في شباك تولوز

وكالات / سما /

صالح باريس سان جيرمان جماهيره بعد الفوز العريض على تولوز بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

ورفع باريس رصيده بهذه النتيجة إلى 6 نقاط من 3 مباريات وذلك بعد أن كان قد تعثر بالخسارة أمام رين خارج ملعبه 1/2 في الجولة الماضية.

تقدم موتينج لصالح باريس بعد توغل من بيرنات من الجهة اليسرى وإرساله لكرة عرضية قابلها موتينج من اللحظة الأولى بتسديدة سكنت الشباك عند الدقيقة 50.

وجاء الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة عبر ماثيو جونكالفيس لاعب تولوز في مرمى فريقه، ثم اضاف موتينج وماركينيوس عبر ضربة رأسية مميزة الهدفين الثالث والرابع للنادي الفرنسي العاصمي.

وانتهت المباريات الأخرى من الجولة الثالثة بفوز أنجيه على ميتز بثلاثية نظيفة وبريست على ريمس بهدف للا شىء بينما عاد نانت بفوزٍ غالٍ على حساب أميان بهدفين لهدف.

كما حقق فريق باولو سوزا “بوردو” انتصاراً مهماً على ديجون بهدفين للا شىء وذلك بعد التعثر على ملعبه في الجولة الماضية بالتعادل، وتعادل موناكو مع نيم بهدفين لكل فريق في تواصل لعروضه المخيبة للآمال في بداية الموسم وفاز رين على ستراسبورج بهدفين للا شىء خارج ميدانه.

وتستكمل مباريات الجولة يوم الغد بمباراة مونبلييه أمام أولمبيك ليون، ثم تختم الجولة يوم الأربعاء بمباراتي ليل ضد سانت إتيان ونيس ضد أولمبيك مارسيليا.



