فيديو.. برشلونة يعاقب ريال بيتيس بخماسية

وكالات / سما /

نجح فريق نادي برشلونة في إكرام وفادة ريال بيتيس بخماسية مقابل هدفين.

الفريق الكتلوني استقبل نظيره الأندلسي على ملعب كامب نو لحساب الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وتمكن الفريق الضيف من أخذ الأسبقية على مستوى النتيجة بهدف الوافد الجديد نبيل فقير في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، قبل أن ينجح النجم الفرنسي، أنطوان جريزمان في إدراك التعديل لمصلحة البلوجرانا قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق فقط، بلمسة مميزة للغاية من صناعة سيرجي روبيرتو.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة الخامسة، وقع جريزمان على ثاني أهدافه من صناعة نفس اللاعب، روبيرتو، بتسديدة رائعة بيسراه على يمين الحارس، على طريقة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يصنع الهدف الثالث للاعب الشاب كارليس بيريز في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 60، جاء الدور على جوردي ألبا ليشارك في مهرجان الأهداف بهدف جميل أثناء صعوده في الجبهة اليسرى، وزاد البديل أرتورو فيدال من غلة فريقه التهديفية بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 77.

وبعدها بدقيقتين فقط، استطاع لورينزو مورن لاعب بيتيس تسجيل هدف تذليل الفارق لتصبح النتيجة 5-2 لمصلحة أصحاب الأرض.

وشهدت مقابلة الليلة مشاركة اللاعب الصغير، أنسو فاتي والذي لم يتخط الـ 16 من عمره، كما منح المدرب فالفيردي الفرصة للوافد الجديد جونيور فيربو في الظهير الأيسر.

وبذلك، يحقق البلوجرانا انتصاره الأول في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد السقوط في أرض أتلتيك بيلباو في الأسبوع الأول بهدف نظيف.