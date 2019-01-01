  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقتحم منطقة المخرور في بيت جالا تمهيدا لهدم مطعم ومنزل

الإثنين 26 أغسطس 2019 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا في محافظة بيت لحم، تمهيدا لهدم مطعم ومنزل.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تتمركز على مدخل المخرور، تمهيدا لتنفيذ قرار هدم مطعم ومنزل يعودان للمواطن رمزي قيسية .

وأشار قيسية ، إلى أن قوات الاحتلال سلمته قبل أسبوع اخطارا بهدم المطعم والمنزل، ومنذ ذلك الوقت يعيشون معاناة وحياة صعبة للغاية، مشيرا الى ان المطعم تعرض للهدم مرتين في السابق؛ بحجة عدم الترخيص .

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

رابط فحص شيكات الشؤون الإجتماعية و موعد صرفها

حزب الله يتوعد بـ"رد قاس" لنصر الله اليوم

وزارة الاتصالات تصدر تنويه هام للمستفيدين من المساعدات القطرية "100" دولار بغزة

هآرتس تنشر تفاصيل جديدة عن عملية "دوليف": منفذوها ماهرون ومبدعون

نصر الله للاسرائيليين: الاحتلال لم يعد آمنا بعد اليوم وسنسقط الطائرات الإسرائيلية

اطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وصفارات الانذار تدوي

جيش الاحتلال يكشف عن تفاصيل عملية فيلق القدس التي أحبطت

الأخبار الرئيسية

ترامب: خطة السلام في الشرق الأوسط ستعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية

وزراء إسرائيليون : الحرب بغزة خيارنا الأخير رغم تكرار إطلاق الصواريخ

حماس : لسنا مسؤولين عن اطلاق الصواريخ على سديروت

إسرائيل تقرر خفض تزويد الوقود لمحطة كهرباء غزة إلى النصف

اسرائيل تقصف مقرا للجبهة الشعبية "القيادة العامة" في لبنان