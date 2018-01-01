الاحتلال يفتش عدة منازل في الخليل

الخليل / سما /

فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددا من منازل المواطنين في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في مدينة الخليل، وفتشتها، عرف من أصحابها: محمد علي الجعبري، وسامي زاهدة؛ ما أثار حالة من الرعب لدى النساء والأطفال.

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد أردان" قد اقتحم الحرم الابراهيمي الشريف يوم أمس، برفقة عدد من المستوطنين المتطرفين، وما يسمى "القائد العسكري الإسرائيلي لمنطقة الخليل"، ونفّذوا جولات مشبوهة واستفزازية في أرجائه، ودنّسوا حرمته، وأدى عدد منهم صلوات وشعائر تلموديه داخل الحرم.

كما اقتحم عدد من المستوطنين المدججين بالسلاح تحت حماية قوات الاحتلال منزلا تعود ملكيته لعائلة أبو رجب في الخليل القديمة قرب الحرم، يوم أمس، رغم ان مجموعة من الجهات الحقوقية والرسمية الفلسطينية تمكنت العام المنصرم 2018، الحصول على قرار نهائي من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بإخلاء المستوطنين من المنزل المذكور.