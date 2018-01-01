  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفتش عدة منازل في الخليل

الإثنين 26 أغسطس 2019 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددا من منازل المواطنين في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في مدينة الخليل، وفتشتها، عرف من أصحابها: محمد علي الجعبري، وسامي زاهدة؛ ما أثار حالة من الرعب لدى النساء والأطفال.

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد أردان" قد اقتحم الحرم الابراهيمي الشريف يوم أمس، برفقة عدد من المستوطنين المتطرفين، وما يسمى "القائد العسكري الإسرائيلي لمنطقة الخليل"، ونفّذوا جولات مشبوهة واستفزازية في أرجائه، ودنّسوا حرمته، وأدى عدد منهم صلوات وشعائر تلموديه داخل الحرم.

 كما اقتحم عدد من المستوطنين المدججين بالسلاح تحت حماية قوات الاحتلال منزلا تعود ملكيته لعائلة أبو رجب في الخليل القديمة قرب الحرم، يوم أمس، رغم ان مجموعة من الجهات الحقوقية والرسمية الفلسطينية تمكنت العام المنصرم 2018، الحصول على قرار نهائي من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بإخلاء المستوطنين من المنزل المذكور.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

رابط فحص شيكات الشؤون الإجتماعية و موعد صرفها

حزب الله يتوعد بـ"رد قاس" لنصر الله اليوم

وزارة الاتصالات تصدر تنويه هام للمستفيدين من المساعدات القطرية "100" دولار بغزة

هآرتس تنشر تفاصيل جديدة عن عملية "دوليف": منفذوها ماهرون ومبدعون

نصر الله للاسرائيليين: الاحتلال لم يعد آمنا بعد اليوم وسنسقط الطائرات الإسرائيلية

اطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وصفارات الانذار تدوي

جيش الاحتلال يكشف عن تفاصيل عملية فيلق القدس التي أحبطت

الأخبار الرئيسية

ترامب: خطة السلام في الشرق الأوسط ستعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية

وزراء إسرائيليون : الحرب بغزة خيارنا الأخير رغم تكرار إطلاق الصواريخ

حماس : لسنا مسؤولين عن اطلاق الصواريخ على سديروت

إسرائيل تقرر خفض تزويد الوقود لمحطة كهرباء غزة إلى النصف

اسرائيل تقصف مقرا للجبهة الشعبية "القيادة العامة" في لبنان