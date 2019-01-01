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الاحتلال يعتقل 19 مواطنا من رام الله

الإثنين 26 أغسطس 2019 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 19 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة شبان من بلدة كوبر شمال رام الله، وهم: مروان لبيب، وشادي هاتف، ومحمد منير البرغوثي، وضياء مشعل، ونائل جمال، وقسام نائل البرغوثي، ويوسف سرحان، ومصعب ساهر البرغوثي، وكنعان الحزماوي.

كما اعتقلت تلك القوات صقر حناتشة، وسالم بادي، والطالب الجامعي أحمد خاروف من مدينة رام الله.

كما أُعتقل الشابان يحيى محمد الرفاعي وهيثم يوسف العيس عقب دهم منزليهما في قرية كفر عين شمال غرب رام الله، والطالب بجامعة بيرزيت خالد أبو قش من منزله في قرية أبو قش شمال رام الله، والشابان أيسر وطلعت حاتم معروف من قرية عين قينيا شمال غرب رام الله، والشاب مالك مرار من قرية بدرس غرب المدينة.

كما اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الأسير المُحرَر، الطالب الجامعي ربحي كراجة من منزله في قرية صفّا غرب رام الله.

#الاحتلال

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