فيديو: عمير بيرتس ينفصل عن شاربه بعد 47 سنة بسبب نتنياهو

وكالات

ظهر رئيس حزب العمل الاسرائيلي عضو الكنيست عمير بيرتس، الليلة، بمظهر جديد بعد ان حلق شاربه.

وقال بيرتس خلال لقاء صحفي معه " انه قرر حلق شاربه ليتمكن كل المواطنين في اسرائيل من قراءة شفاهه حينما يقول انه غير مستعد للانضمام لائتلاف حكومي مع نتنياهو".

وقال بيرتس " انه يطلق شاربه منذ 47 عاما، وانه في عام 2002 قام بتقصير شاربه بعد ان توجهت له منظمات ترعى شؤون الصم والبكم ليتمكنوا من فهم ما يقول بواسطة قراءة الشفاه ".

واوضح بيرتس " انه اقدم على هذا العمل بعد ان اشاع نتنياهو خبرا غير صحيح مفاده ان هنالك اتفاق بينهما لانضمام بيرتس للائتلاف الحكومي".