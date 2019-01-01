ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة اليوم الاثنين، إعلان تضامن فلسطين مع البرازيل وبوليفيا في مواجهة حرائق الأمازون، بناء على توجيهات من الرئيس محمود عباس.

كما تناولت تأكيد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن إقدام وزارة الخارجية الأميركية على شطب فلسطين من قائمة دول المنطقة يأتي في تساوق مع أفكار اليمين الإسرائيلي المتطرف، وانحدار غير مسبوق في السياسة الخارجية الأميركية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

وزارة التربية تطلق عامها الدراسي بالتأكيد على التشبث بالتعليم "المقاوم"

"الأونروا" تفتتح العام الدراسي في مدرسة ذكور دير عمار الأساسية

الجيش الاسرائيلي يعلن قصف أهداف في سوريا "لمنع هجوم ايراني بطائرات مفخخة"

الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي سلفيت وقلقيلية لبناء وحدات استيطانية

اسرائيل تستورد سيارات كهربائية من الصين

إطلاق قذائف صاروخية على مستوطنات "غلاف غزة"

الاحتلال يصعد إجراءاته القمعية بحق الأسرى المضربين

جمعية برج اللقلق تؤكد أن دوري العائلات المقدسية راجع لا محالة

"الحياة الجديدة":

بناء على توجيهات الرئيس.. فلسطين تعلن تضامنها مع البرازيل وبوليفيا في مواجهة حرائق الأمازون

الرئيس يهاتف الفريق أول ركن البرهان مهنئًا بتوليه رئاسة المجلس السيادي السوداني

"الصحة" تحذر من شراء واستهلاك المواد الغذائية المعروضة تحت الشمس

الاحتلال يسلم إخطارات ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في بلدة دير استيا

أبو ردينة: شطب الخارجية الأميركية لاسم فلسطين من قائمة دول المنطقة تساوق مع أفكار اليمين الاسرائيلي المتطرف

الجماهير تطرد عناصر حماس من تشييع شهيد الغربة د. تامر السلطان

إدارة معتقلات الاحتلال تصعد من إجراءاتها القمعية بحق الأسرى المضربين

مجدلاني يعلن صرف مخصصات الأسر الفقيرة اليوم في جميع محافظات الوطن

"مجهولون" يقتحمون مقر دائرة شؤون اللاجئين في غزة ويحطمون وينهبون محتوياته

عدوان اسرائيلي على سوريا والضاحية الجنوبية في بيروت

"الأيام":

سقوط "مُسيّرتين" اسرائيليتين في معقل "حزب الله" واعتداءات جوية جديدة على أهداف سورية

الرئيس يهاتف البرهان مهنئًا بتوليه رئاسة المجلس السيادي السوداني

عشرات الإصابات في مواجهات أعقبت اقتحامات الاحتلال لقرى رام الله الغربية

مصادرة أراض في دير استيا وكفر لاقف لأغراض استيطانية

غزة: مجهولون يعتدون على مقر دائرة شؤون اللاجئين، وحملة استنكار واسعة

إدانة فلسطينية واسعة لقرار الخارجية الأميركية شطب فلسطين من قائمة دول المنطقة

"برج اللقلق" تسحب التماسها للعليا الاسرائيلية وتؤكد استمرار نشاطاتها الرياضية للمقدسيين

وفاة طفلتين بحادثين منفصلين ونزيل بصعقة كهربائية في خان يونس

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تناولت عناوين الصحف الإسرائيلية، الصادرة اليوم الاثنين، قرار "العليا الإسرائيلية" السماح لحزب القوة اليهودية بالمنافسة في انتخابات الكنيست المقبلة.

وفيما يلي أبرزها:

"هآرتس":

اطلاق ثلاث قذائف صاروخية باتجاه سديروت خلال احتفال سكانها " بقلب سديروت" واعتراض القبة الحديدية اثنتين منها

"محكمة العدل" العليا تقصي جوبشتاين ومارزل من التنافس على الكنيست وأكدت وجود حزب القوة اليهودية

نتنياهو سيحضر الى المحكمة حتى لو منح نفسه حصانة

"معاريف":

ثلاث قذائف صاروخية من غزة باتجاه سديروت خلال احتفال قلب سديروت

الحشد الشعبي العراقي: مقتل عنصر واصابة آخر من عناصرها نتيجة القصف الإسرائيلي على الحدود العراقية السورية

"العدل العليا" ترفض ترشيح الأعضاء جوديث جوبشتاين ومارزل في القوة اليهودية للتنافس على الانتخابات القادمة

عمير بيرتس: لن أجلس مع نتنياهو في أية حكومة مهما كانت الظروف

غانتز: أي اتفاق مع حماس سوف يضمن عودة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس

"إسرائيل اليوم":

انجاز للجيش الإسرائيلي: ضربة الى طهران

كوخافي: سليماني قاد العملية عن قرب

سليماني يهدد إسرائيل بان تكون تلك الهجمات هي الأخيرة لها

القبة الحديدية تعترض صاروخين وتسقط الثالث في منطقة مفتوحة ولم تبلغ عن إصابات

"العدل العليا" تسمح لحزب القوة اليهودية بالمنافسة في الانتخابات وتمنع اثنين من أعضائها من الترشح للمنافسة

عمير بيرتس لن أجلس في حكومة مع نتنياهو

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