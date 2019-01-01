بومبيو يؤيد قصف إسرائيل لدمشق باتصال مع نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن دعم بلاده لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد تهديد الحرس الثوري الإيراني.



وجاء في تصريح صحفي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية أن "بومبيو اتصل هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا". مبديا دعم بلاده لإسرائيل في الدفاع عن نفسها تجاه التهديد الإيراني.



وأدان بومبيو "الخطوات التي أقدمت عليها إيران لتهديد جيران سوريا".

وكان الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، شن غارات جوية على أهداف في ريف العاصمة السورية دمشق، زعم أنها لإحباط عملية "خطط لتنفيذها الحرس الثوري الإيراني وحلفاؤه ضد إسرائيل".

وأكدت دمشق وقوع الهجوم وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن مضادات الدفاع الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق.



وأضافت الوكالة أن العدوان الدفاعات الجوية تصدت للأهداف المعادية وأسقطت معظمها في المنطقة الجنوبية.