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رئيس بلدية سديروت: على نتنياهو محاسبة حماس من خلال حملة عسكرية واسعة بغزة

الإثنين 26 أغسطس 2019 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بلدية سديروت: على نتنياهو محاسبة حماس من خلال حملة عسكرية واسعة بغزة


القدس المحتلة / سما /

طالب رئيس بلدية سيديروت آلون دافيدي رئيس الحكومة ووزراء الكابينت بمحاسبة حماس، قائلاً :" لا يعقل أن يتم تخريب روتين حياتنا بدون رد ملائم".

وأضاف دافيدي لقد  عشنا  مساءً قاسيا جدا، واضطررنا غلى انهاء مهرجان ضخم، حيث هرب منه آلاف المستوطنين، بحثا عن الملاجئ.

وأوضح دافيدي بأنه فقط ومن خلال حملة عسكرية واسعة بغزة، هي التي ستعيد الهدوء إلى سديروت وغلاف غزة.

ووصل قائد فرقة غزة العميد اليعازر توليدانو إلى المنطقة التي أقيم فيها الاحتفال في سديروت والتقى مع رئيس بلدية سديروت.

وكانت عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة سقط بعضها في سيديروت خلال مهرجان فني أقيم في المدينة، وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي اعتراض اثنين منها.

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