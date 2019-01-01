الاحتلال يعتقل 22 مواطنا بالضفة فجر اليوم

رام الله /سما/

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 23 مواطنا من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الاثنين.

وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الانشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

واكدت ان جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.

وعرف من معتقلي الضفة فجر الإثنين.

١. ربحي كراجة- صفّا غرب رام الله

٢. محمد منير البرغوثي- كوبر شمال رام الله

٣. كنعان الحزماوي- كوبر

٤. ضياء مشعل البرغوثي- كوبر

٥. مروان أديب البرغوثي- كوبر

٦. نائل جمال البرغوثي- كوبر

٧. شادي البرغوثي- كوبر

٨. مصعب ساهر البرغوثي- كوبر

٩. يوسف سرحان- كوبر

١٠. قسام نائل البرغوثي- كوبر

١١. خالد أحمد قعد- أبو قش شمال رام الله

١٢. أيسر حاتم معروف- عين قينيا شمال رام الله

١٣. طلعت حاتم معروف- عين قينيا

١٤. صقر حناتشة- رام الله التحتا

١٥. أحمد خاروف- رام الله

١٦. يحيى محمد الرفاعي- كفر عين غرب رام الله

١٧. هيثم يوسف العيس- كفر عين

١٨. فراس عبد الكريم آدم- الزاوية غرب سلفيت

١٩. حافظ أبو زيد- جنين

٢٠. الاستاذ جعفر احمد اشتيه من قرية سالم .. سكان النصاريه

٢١. يوسف أحمد مشعل- كوبر

٢٢. صلاح البو- أبو ديس شرق القدس

٢٣. سالم بادي- البيرة