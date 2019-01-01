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الاحتلال: قتلى هجوم سوريا تدربوا في إيران على تسيير طائرات متفجرة

الإثنين 26 أغسطس 2019 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال: قتلى هجوم سوريا تدربوا في إيران على تسيير طائرات متفجرة


القدس المحتلة/سما/

ادعى ناطق عسكري إسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أن قتلى الهجوم الذي مساء يوم السبت الماضي، ضد خلية ادعى أنها خططت لهجوم بطائرات مسيرة انطلاقًا من سوريا، قد تلقوا تدريبات في إيران لتنفيذ الهجوم.

وبحسب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإن القتيلان التابعان لحزب الله خلال الغارات في دمشق، وهما "حسن زبيب" و "ياسر ضاهر" سافرا عدة مرات إلى إيران أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، وخلال تواجدهم تلقوا تدريبات خاصة من قبل فيلق القدس الإيراني لتفعيل وتسيير طائرات بدون طيار تحمل متفجرات.

ونشر الجيش الإسرائيلي عدة صور لعناصر الحزب اللبناني وهما على متن طائرة قال إنها تتبع لشركة ماهان إير الإيرانية متوجهين إلى طهران.

وقال إن أولئك الأفراد نشطوا في الأسابيع الأخيرة تحت قيادة "الميليشيات الشيعية" بقيادة قاسم سليماني لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات "انتحارية" مسيرة عن بعد ضد أهداف إسرائيلية.

وبث الجيش الإسرائيلي أمس فيديو نسبه لخلية مكونة من 4 أفراد كانوا في طريقهم لإطلاق طائرات بدون طيار من منطقة الجولان، يوم الخميس الماضي، قبل أن يتم التشويش عليهم ومنعهم من تنفيذ الهجوم. وفق الرواية الإسرائيلية.

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