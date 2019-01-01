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الكابينت يعقد جلسة طارئة غدًا لمناقشة التصعيد في الشمال والجنوب

الأحد 25 أغسطس 2019 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكابينت يعقد جلسة طارئة غدًا لمناقشة التصعيد في الشمال والجنوب


القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم الاحد، أن المجلس الوزاري المُصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" سيعقد اجتماعا طارئا غدا الاثنين لمناقشة التصعيد على جبهتي الشمال والجنوب.

ووفق المراسل السياسي للقناة 13 العبرية باراك رافيد: "يعقد اجتماع للكابينت صباح غد لمناقشة التصعيد في الشمال والجنوب".

في سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "‏‎متابعة للتقارير عن إطلاق صفارات الإنذار في منطقة ‎غلاف غزة ، تم رصد إطلاق ثلاثة قذائف صاروخية من قطاع ‎غزة باتجاه ‎"المستوطنات" حيث اعترضت منظومة‎ القبة الحديدية اثنين منها".

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