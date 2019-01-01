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الحوثيون يطلقون 10 صورايخ باليستية على السعودية

الأحد 25 أغسطس 2019 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يطلقون 10 صورايخ باليستية على السعودية


صنعاء /سما/

أعلنت القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية شن هجوم واسع بـ 10 صواريخ باليستية على جنوب السعودية، قائلة إن العملية خلفت عشرات القتلى والجرحى بين عناصر الجيش السعودي.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان أصدره بهذا الصدد: "في عملية واسعة جدا القوة الصاروخية تطلق عشرة صواريخ باليستية من نوع بدر 1 باتجاه جازان استهدفت مرابض الطائرات الحربية والأباتشي في مطار جازان الإقليمي ومواقع عسكرية أخرى في جازان، وقد أصابت أهدافها بدقه عالية".

وأضاف سريع وفقا لوكالة "rt" أن العملية الصاروخية "أصابت قيادة الجيش السعودي بالرعب والهلع وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي".

وشدد على أن هذه العملية تعتبر الأكبر للقوة الصاروخية للحوثيين بالأسلحة الباليستية المتوسطة "منذ بدا العدوان.

ولفت إلى أن "هذه العملية تأتي في إطار الرد على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم"، وختم بالقول: "نعد النظام السعودي بعمليات أكبر وأوسع كلما استمر في عدوانه وحصاره".

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