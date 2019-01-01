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اندلاع حريق.. و القبة اعترضت صاروخين

الاعلام العبري يتحدث عن اطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وصفارات الانذار تدوي

الأحد 25 أغسطس 2019 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري يتحدث عن اطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وصفارات الانذار تدوي


غزة / سما /

افادت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الاحد، بأن 4 صواريخ اطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وذكرت قناة كان العبرية، أنه تم  تم رصد إطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية مشيرة الى أن القبة اعترضت 2 حتي اللحظة، دون وقوع اصابات.

فيما اورد موقع حدشوت 24 العبري، انباء عن انفجار صاروخ في منطقة مفتوحة في المجلس الاقليمي في شعر هنيغف.

ولفت الاعلام العبري، الى أن حريقا اندلع  جراء سقوط أحد الصواريخ عند الطريق 34 قرب إيرز.

وتعقيبا علىاطلاق صفارات الانذار في مستوطنات الغلاف،  قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد إطلاق ثلاثة قذائف صاروخية من قطاع ‎غزة باتجاه ‎"المستوطنات" حيث اعترضت منظومة‎ القبة الحديدية اثنين منها.

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