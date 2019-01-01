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توزيع 2500 حقيبه مدرسية على مدارس وكالة الغوث في جنين

الأحد 25 أغسطس 2019 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
توزيع 2500 حقيبه مدرسية على مدارس وكالة الغوث في جنين


جنين / سما /

 اطلقت اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة جنين حملة توزيع 2500 حقيبة مدرسية على مدارس وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين في محافظة جنين، بعنوان "حقيبة مدرسية لكل طالب".

وانطلقت الحملة، من مدرسة رمانه التابعة لوكالة الغوث، المحاذية لجدار الفصل العنصري، وذلك بحضور رئيس اللجنة محمود حواشين أبو الصالح، واعضاء اللجنة العقيد فداء تركمان ومحمد حبش وحسن صبيحات .

وذكر رئيس لجنة اللاجئين، بأن حملة حقيبة مدرسية لكل طالب انطلقت من مدرسة رمانه وسنقوم بتوزيع 2500 حقيبة مدرسية على جميع طلاب مدارس وكالة الغوث في محافظة جنين وعددها 6 مدارس، وهي: مدرسة رمانه للإناث، ومدرسة قباطية للإناث، ومدرسة قباطية للذكور، ومدرسة صانور للإناث، ومدرسة عرابة للإناث، ومدرسة يعبد للذكور.

ويأتي هذا النشاط الذي تقوم به اللجنة، للتخفيف من الأعباء المالية والإقتصادية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في هذا الوقت الصعب.

وذكر حواشين، بأن اللجنة الشعبية للاجئين لديها برامج ونشاطات وفعاليات ومشاركات كبيرة في محافظة جنين طوال العام، ومنها الندوات السياسية والتثقيفية في المدارس والجامعات والمخيمات الصيفية وايضا توزيع الطرود الغذائية على تجمعات اللاجئين، وأيضا المشاركة في جميع المناسبات الوطنية.

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